В библиотеке датского университета найдены три отравленные книги
Изучение старых книг трудно назвать опасным занятием. Правда, такое утверждение верно, если книги не покрыты смертельным мышьяком. Недавно же исследователи Якоб Повл Холк (Jakob Povl Holck) и Кааре Лунд Расмуссен (Kaare Lund Rasmussen) из Университета Южной Дании случайно наткнулись на три отравленные книги в своей университетской библиотеке. Все находки датируются 16 и 17 веками.
Холк и Расмуссен попытались прочесть древний текст, скрытый внутри обложек трёх книг. Ранее архивисты библиотеки обнаружили, что обложки этих книг по различным историческим темам были изготовлены из переработанных материалов, а именно средневековых рукописных фрагментов — копий римского права и канонического права.
Хорошо известно, что европейские переплётчики в 16 и 17 веках часто повторно использовали старые пергаменты. Между тем для архивистов такие рукописные фрагменты – настоящие сокровища, ожидающие своего обнаружения.
Холк и Расмуссен попытались определить латинские тексты или, по крайней мере, прочитать их содержимое, однако толстый слой зелёной краски не давал это сделать.
Чтобы "справиться с преградой", учёные использовали метод сканирования под названием рентгенофлюоресцентный анализ. Технология используется для изучения химических элементов древней керамики и старинных картин: при помощи рентгеновских лучей специалисты могут выявить химические характеристики материала.
На этот раз исследователи надеялись использовать рентгенофлюоресцентный анализ, чтобы распознать химические элементы чернил под краской и посмотреть, смогут ли они разобрать отдельные буквы.
К их удивлению, они обнаружили, что зелёный слой пигмента был сделан из мышьяка.
Напомним, что мышьяк является высокотоксичным веществом, способным приводить к отравлению, раку и даже смерти. В зависимости от типа и продолжительности воздействия, различные симптомы отравления мышьяком включают боль в животе, раздражение кишечника и лёгких, тошноту, диарею и высыпания на коже. Известно, что ядовитые свойства мышьяка не слабеют со временем.
Предполагается, что зелёный пигмент, содержащий мышьяк, который был обнаружен на обложках книг, является парижской зеленью.
Как пишут учёные в издании The Conversation, некоторые могут вспомнить роковую книгу Аристотеля, играющую важнейшую роль в сюжете романа Умберто Эко 1980 года "Имя розы". Отравленная безумным монахом, книга сеет хаос в итальянском монастыре 14-го века, убивая всех своих читателей, случайно облизавших пальцы, которыми они переворачивали пропитанные ядом страницы.
Авторы работы отмечают любопытную вещь: пигмент не был использован в эстетических целях, так как краска применялась только для покрытия некоторых частей книг. Возможно, зелёная краска использовалась для защиты книг от насекомых и паразитов.
Если говорить о риске, то "реальной опасности нет", отмечает Холк в интервью изданию Gizmodo. По его словам, книги находились в хранилище, а не в свободном доступе.
"Они были тщательно обработаны даже до открытия", — говорит Холк.
Дабы сохранить книги, учёные поместили их в отдельные картонные коробки (с предупреждающими знаками), и теперь они хранятся в хорошо проветриваемом шкафу.
Следующий шаг – оцифровка книг, чтобы свести к минимуму необходимость "ручной" работы с ними.
Несмотря на яд, Холк добавляет, что ему удалось определить по крайней мере четыре латинских текста, скрытых в переплёте. Впрочем, это связано "с острым глазом, а не только рентгеновскими лучами", заключает учёный.
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