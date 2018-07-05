МВД Великобритании: пара из Эймсбери не связана со Скрипалями

Пара из Эймсбери, отравившаяся в Солсбери, не была связана со Скрипалями, заявил замглавы британского МВД Бен Уоллес в эфире британского канала SkyNews. Он подчеркнул, что отравление не было покушением, но, по мнению замминистра, отравились они "Новичком".

Уоллес сообщил, что двое британцев могли пострадать от последствий прежнего нападения на Скрипалей, "либо от чего-то еще, но не являлись непосредственной целью атаки".

Замминистра также заявил, что Россия может помочь обеспечить безопасность в Солсбери, "рассказав в полной мере", что там произошло.

30 июня в британском городе Эймсбери обнаружили двух человек в бессознательном состоянии. Пострадавшие – 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес. В критическом состоянии их доставили в больницу города Солсбери.

Позже полиция заявила, что люди пострадали в результате воздействия отравляющего вещества "Новичок", от которым ранее, по утверждению Лондона, были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность за произошедшее британские власти возложили на РФ, Москва все претензии категорически отвергла.

Между тем, постпредство РФ при ОЗХО считает глупым думать, что Россия "вновь" применила так называемый "Новичок" – об этом говорится в сообщении миссии в Twitter.