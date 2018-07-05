Взрыв АЗС на границе Киргизии и Таджикистана попал на видео

На границе Киргизии и Таджикистана вечером 4 июля на трассе Худжанд-Канибадам рядом с селом Хистеварз загорелась, а затем взорвалась АЗС.

Огонь успел уничтожить здание АЗС и ее инфраструктуру, семь грузовых автомобилей, два микроавтобуса и одну легковую машину, прежде чем его успели потушить четыре пожарных бригады: три из Киргизии и одна — из Таджикистана.

Причиной пожара называют воспламенение автомобиля, перевозящего сжиженный газ. В результате происшествия пострадали четыре человека, они получили термические ожоги и были госпитализированы.