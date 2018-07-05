Защитник сборной России заинтересовал "Валенсию"

Испанская "Валенсия" проявляет интерес к защитнику сборной России и ЦСКА Марио Фернандесу. Представители испанского клуба внимательно следят за выступлениями Марио на чемпионате мира.

Игра правого защитника сборной России произвела большое впечатление на руководство "Валенсии". Особенно им понравилось, как Марио сыграл против испанцев. Фернандес и другой защитник сборной России Илья Кутепов вошли в символическую сборную 1/8 финала по версии ФИФА. Согласно информации сайта transfermarkt.de,, цена 27-летнего футболиста составляет 16 миллионов евро.

Марио Фернандес принял участие во всех четырех матчах сборной России на чемпионате мира и отдал одну голевую передачу. Уроженец Бразилии стал гражданином нашей страны в 2017 году.