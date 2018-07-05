Памятник освободителям Вены в центре города залили краской

В центре Вены неизвестные осквернили мемориал советским воинам-освободителям. Памятник на площади Шварценбергплац облили краской, сообщает ТАСС.

Памятник советским солдатам в австрийской столице регулярно оскверняют. В январе 2017-го фасад мемориала был залит красной краской, в январе и марте 2018-го вандалы облили памятник черной краской.

Каждый раз российское посольство направляет в австрийский МИД ноту протеста.