Песков не стал комментировать новость о звании Героя России для Кириенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался дать комментарий по поводу вероятного присвоения звания Героя России первому замглавы администрации президента РФ Сергею Кириенко. "Не комментирую", — сказал Песков "Интерфаксу", отвечая на вопрос о звании для Кириенко и для вице-премьера по оборонно-промышленному комплексу Юрия Борисова.

Данные о новых Героях России ранее появились в газете "Коммерсант". По версии СМИ, Кириенко удостоен звания за достижения в атомной отрасли, а Борисов за заслуги в области оборонного комплекса. Между тем, источник "Интерфакса", близкий к администрации президента, также заявил, что Кириенко получил высокое звание за работу в "Росатоме". "Присвоение этого высокого звания не связано с деятельностью Кириенко в администрации президента и прошедшими президентскими выборами", — сообщил собеседник агентства.