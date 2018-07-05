"Газпрому" повысили налог на добычу полезных ископаемых

Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для "Газпрома", передает ТАСС.

Коэффициент повышается до 2,055 на период с 1 сентября по 31 декабря 2018 года с 1,4022, который применяется с 1 января по 31 августа 2018 года. В 2017 году — с октября до конца года коэффициент для расчета НДПИ для "Газпрома" был повышен с 1,7969 до 2,2738 из-за недополученных дивидендов.

В июне на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам замминистра финансов РФ Илья Трунин заявил, что правительство РФ предложило ввести для "Газпрома" повышающий коэффициент при расчете НДПИ в период с 1 сентября по 31 декабря 2018 года. В результате в бюджет поступят дополнительные 72 миллиарда рублей, что компенсирует недополученные дивиденды компании за 2017 год.

Акционерами "Газпрома" принято решение о сохранении дивидендов за 2017 год в размере 8,04 рубля на акцию, что в общей сложности составляет 190 миллиардов рублей (26,6% чистой прибыли по МСФО). Таким образом, выплаты остались на уровне 2016 года, хотя Минфин настаивал на дивидендах для госкомпаний на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО.

Между тем, по словам заместителя председателя правления российского газового холдинга Андрея Круглова, увеличение НДПИ для "Газпрома" затруднит планирование и создаст риски для инвесторов.