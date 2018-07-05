Наводнение в КБР и КЧР: в горах заблокированы более 2 тысяч человек

В Приэльбрусье из-за подтопления дороги в горах оказались заблокированы более двух тысяч человек.

Утром 5 июля из-за обильных осадков поднялся уровень реки Баксан. Подтоплены оказались 12 участков федеральной автодороги Прохладный-Баксан-Азау, разрушены четыре моста. Движение по трассе перекрыто. Терскол, Байдаево и Тегенекли, где поживают 1493 человека, отрезаны от остальной республики.

Для обеспечения безопасности в этих населенных пунктах отключена подача электроэнергии. На территории Эльбрусского района введен режим ЧС.

Кроме того, как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии, на различных горных маршрутах находятся 56 зарегистрированных туристических групп общей численностью 625 человек. Со всеми налажена связь, в настоящее время никакой угрозы для них нет. В связи с наводнением в Кабардино-Балкарии открыт телефон горячей линии.

В Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России рассказали, что к ним обратились 73 туриста, в том числе 33 иностранца, которые сегодня планировали выехать в Минеральные Воды или Нальчик, чтобы оттуда отправиться домой. Сейчас решается вопрос о том, как их будут отправлять.

Сильные дожди прошли и в Карачаево-Черкесии. Как сообщили ТАСС в управлении МЧС по республике, вода подмыла мост через реку Уллу-Кам. Часть моста осела, проезд по нему невозможен.

Автомобильное сообщение с населенными пунктами сохранено — объездная дорога проходит через находящийся примерно в семи километрах аул Хурзук. Однако спасатели рекомендуют пока воздержаться от поездок в данном направлении. На место выехала оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. По прогнозу метеорологов, дожди в регионе будут идти в ближайшие два дня.