Шеф-редактор Sputnik Латвия провел полсуток в рижской полиции безопасности

В четверг шеф-редактор Sputnik Латвия Валентинс Роженцовс сообщил о своем задержании накануне полицией безопасности в Риге и отпущен спустя 12 часов, передает РИА Новости.

Отмечается, что Роженцовс является гражданином Латвии, а в Ригу прибыл по работе. "Вчера в 22:​40 в Риге по прилету из Москвы меня задержали для беседы, как это они назвали. Протоколов не составлялось. Полицию безопасности интересовала моя работа на посту шеф-редактора Sputnik Латвия и работа самого ресурса в Латвии. Всю ночь я был в кабинетах сотрудников полиции безопасности. Меня отпустили сегодня утром, менее чем через 12 часов. Это не считается формальным задержанием в Латвии", — сказал Роженцовс.

Нацсовет по электронным СМИ Латвии ранее выступил против использования материалов Sputnik, отметив, что "трата денег латвийских налогоплательщиков на укрепление Sputnik и популяризацию его бренда — не в интересах латвийского общества".

Латвийский Нацсовет по электронным СМИ вправе лишать лицензии за различные нарушения, которые сам и мониторит. Он может рекомендовать что-то СМИ, однако редакционная политика по закону остается на усмотрение редакций.

Между тем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что усиливая борьбу с российскими СМИ, Латвия все больше ставит под удар русскоязычную аудиторию.

По словам Захаровой, власти прибалтийских республик продолжают придерживаться давно взятого курса на ущемление прав именно российских масс-медиа и борьбу с российскими СМИ.

Как известно, власти балтийских стран не раз препятствовали работе российских СМИ. Так, из Литвы была выслана съемочная группа корреспондента ВГТРК Павла Зарубина.

В октябре 2015 года власти Эстонии задержали на пункте пропуска "Койдула" съемочную группу корреспондента ВГТРК Николая Васильева.

В МИД РФ отметили, что случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".