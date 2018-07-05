Матери ребенка-инвалида грозит до 8 лет тюрьмы за "сбыт" наркотического лекарства

Матери двоих детей, у одного из которых – врожденное тяжелое заболевание, грозит до 8 лет тюрьмы за "наркоторговлю". Как сообщили в детском хосписе "Дом с маяком", Екатерина Коннова купила для своего больного сына в Интернете жизненно необходимое лекарство.

Однако через какое-то время маленькому Арсению, страдающему эпилепсией, это лекарство перестало помогать, и она решила продать остатки на том же ресурсе в Интернете, чтобы вернуть хотя бы часть денег.

Средств Екатерине хронически не хватает: она одна воспитывает двух несовершеннолетних детей, работать некогда — за Арсением нужен круглосуточный уход, так что вернуть даже небольшую сумму стало бы для нее подспорьем.

Ее объявление в Сети заметил наркополицейский, который и выступил "покупателем". О том, что препарат, который она приобретала сыну, содержит запрещенное вещество и считается настоящим наркотиком, Коннова узнала лишь оказавшись в полиции.

Теперь ей инкриминируют торговлю наркотическими веществами. После того, как сообщение хосписа, пациентом которой является маленький Арсений, приобрело большой резонанс в соцсетях, люди вступились за Екатерину.

В Интернете собирают подписи под петицией в ее защиту. В ней авторы обращают внимание на то, что если мать Арсения посадят в тюрьму, то он окажется в интернате для инвалидов, где с его диагнозами малышу грозит быстрая смерть, а старший брат попадет в детский дом.

Но даже если срок будет условным, то у женщины возникнут проблемы с трудоустройством, а в случае возможности лечить Арсения за границей Екатерина не сможет выехать из страны.

"Неужели общественный вред от того, что мама неизлечимо больного ребенка без какого-либо злого умысла пыталась вернуть свои три копейки на еду, перепродав 5 микроклизм, сопоставимы с тем, что следователь хочет теперь сделать со всей их семьей?" – задаются вопросом авторы петиции.

При этом заместитель директора хосписа "Дом с маяком" Лидия Мониава сообщила порталу Милосердие.ру, что они готовят обращение в прокуратуру в защиту Екатерины Конновой.

Ранее сообщалось, что родители детей-инвалидов обращались к властям с призывом повысить до МРОТ пособие, которое не индексировалось уже несколько лет. Однако пока решения по этому вопросу нет.