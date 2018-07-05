Оказалось, что сперматозоиды любят орехи

Орехи давно известны своими чудодейственными свойствами: они снижают риск преждевременной смерти и целого букета болезней, помогают контролировать аппетит, а также улучшают качество спермы.

О последнем факте стало известно совсем недавно: испанские учёные доказали, что ежедневное употребление всего горсти орехов влияет как на количество сперматозоидов в сперме, так и на их подвижность.

Специалисты поясняют, что заинтересовались этой темой в связи с падением уровня рождаемости в западных странах. Их исследование нельзя назвать масштабным, однако оно послужит основой для будущих работ в сфере улучшения мужской фертильности.

В эксперименте приняли участие 119 здоровых мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, которых случайным образом разделили на две группы. Добровольцы из первой группы должны были в течение 14 недель ежедневно съедать 60 граммов различных орехов (фундук, миндаль, грецкий орех), а мужчины из второй группы придерживались своего привычного рациона питания.

Через 14 недель участники сдали анализы, и оказалось, что у представителей первой группы концентрация сперматозоидов в сперме увеличилась на 16%. При этом жизнеспособность половых клеток возросла на 4%, скорость их движения – на 6%, а способность к проникновению в яйцеклетку – на 1% (эти четыре параметра связаны с мужской плодовитостью). В контрольной группе никаких улучшений не было обнаружено.

Более того, мужчины из "ореховой группы" продемонстрировали значительное сокращение фрагментации ДНК сперматозоидов, иными словами, целостность генетического материала, который в них содержался, увеличилась.

Медики поясняют, что этот показатель часто связывают с мужским бесплодием: чем больше повреждений в цепочках ДНК, тем меньше шансов, что сперматозоид сумеет оплодотворить яйцеклетку.

Коллеги авторов работ отмечают, что пока для полноценных научных выводов недостаточно данных. Критерии оценок, которые использовались в исследовании, убедительны, но они не обязательно указывают на то, что употребление орехов может увеличить вероятность зачатия, полагает Аллан Пейси (Allan Pacey), специалист по изучению репродуктивной мужской функции из Университета Шеффилда в Великобритании.

По мнению экспертов, в будущих работах такого рода потребуется более тщательный контроль над тем, какие именно продукты входят в "обычный рацион" участников и какого образа жизни они придерживаются в целом. Только тогда медики смогут составить чёткие и эффективные рекомендации по питанию для мужчин, мечтающих стать отцами.

Тем временем диетологи напоминают, что орехи и другие продукты, богатые омега-з полиненасыщенными жирными кислотами, антиоксидантами, витаминами С и Е, селеном, цинком и фолиевой кислотой следует употреблять всем людям, желающим укрепить общее состояние здоровья. По сути, речь идёт о средиземноморской диете, которая включает продукты с этими и другими полезными элементами и, как известно, продлевает жизнь.

Испанцы отчитались о проделанной работе на 34-й ежегодной встрече Европейского общества по вопросам репродукции человека и эмбриологии (ESGRE). Кстати, на той же конференции их коллеги из Дании сообщили о создании первого искусственного яичника, который поможет забеременеть даже после химиотерапии.

Добавим, что ранее учёные предложили бороться с мужским бесплодием при помощи "переквалифицированных" стволовых клеток. Кроме того, любой мужчина может оценить качество своей спермы с помощью смартфона.