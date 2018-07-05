Тема:
Бесплодие и способы его лечения, ЭКО 1 час назад
Оказалось, что сперматозоиды любят орехи
Орехи давно известны своими чудодейственными свойствами: они снижают риск преждевременной смерти и целого букета болезней, помогают контролировать аппетит, а также улучшают качество спермы.
О последнем факте стало известно совсем недавно: испанские учёные доказали, что ежедневное употребление всего горсти орехов влияет как на количество сперматозоидов в сперме, так и на их подвижность.
Специалисты поясняют, что заинтересовались этой темой в связи с падением уровня рождаемости в западных странах. Их исследование нельзя назвать масштабным, однако оно послужит основой для будущих работ в сфере улучшения мужской фертильности.
В эксперименте приняли участие 119 здоровых мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, которых случайным образом разделили на две группы. Добровольцы из первой группы должны были в течение 14 недель ежедневно съедать 60 граммов различных орехов (фундук, миндаль, грецкий орех), а мужчины из второй группы придерживались своего привычного рациона питания.
Через 14 недель участники сдали анализы, и оказалось, что у представителей первой группы концентрация сперматозоидов в сперме увеличилась на 16%. При этом жизнеспособность половых клеток возросла на 4%, скорость их движения – на 6%, а способность к проникновению в яйцеклетку – на 1% (эти четыре параметра связаны с мужской плодовитостью). В контрольной группе никаких улучшений не было обнаружено.
Более того, мужчины из "ореховой группы" продемонстрировали значительное сокращение фрагментации ДНК сперматозоидов, иными словами, целостность генетического материала, который в них содержался, увеличилась.
Медики поясняют, что этот показатель часто связывают с мужским бесплодием: чем больше повреждений в цепочках ДНК, тем меньше шансов, что сперматозоид сумеет оплодотворить яйцеклетку.
Коллеги авторов работ отмечают, что пока для полноценных научных выводов недостаточно данных. Критерии оценок, которые использовались в исследовании, убедительны, но они не обязательно указывают на то, что употребление орехов может увеличить вероятность зачатия, полагает Аллан Пейси (Allan Pacey), специалист по изучению репродуктивной мужской функции из Университета Шеффилда в Великобритании.
По мнению экспертов, в будущих работах такого рода потребуется более тщательный контроль над тем, какие именно продукты входят в "обычный рацион" участников и какого образа жизни они придерживаются в целом. Только тогда медики смогут составить чёткие и эффективные рекомендации по питанию для мужчин, мечтающих стать отцами.
Тем временем диетологи напоминают, что орехи и другие продукты, богатые омега-з полиненасыщенными жирными кислотами, антиоксидантами, витаминами С и Е, селеном, цинком и фолиевой кислотой следует употреблять всем людям, желающим укрепить общее состояние здоровья. По сути, речь идёт о средиземноморской диете, которая включает продукты с этими и другими полезными элементами и, как известно, продлевает жизнь.
Испанцы отчитались о проделанной работе на 34-й ежегодной встрече Европейского общества по вопросам репродукции человека и эмбриологии (ESGRE). Кстати, на той же конференции их коллеги из Дании сообщили о создании первого искусственного яичника, который поможет забеременеть даже после химиотерапии.
Добавим, что ранее учёные предложили бороться с мужским бесплодием при помощи "переквалифицированных" стволовых клеток. Кроме того, любой мужчина может оценить качество своей спермы с помощью смартфона.
Ранее по теме
-
Учёные выяснили, как возникает распространённая причина женского бесплодия1 месяц назад
-
Новая версия мужской контрацепции замедляет сперматозоиды без гормональных "осечек"2 месяца назад
-
В лаборатории впервые вырастили человеческие яйцеклетки4 месяца назад
-
Распространённое болеутоляющее негативно влияет на способность к зачатию у мужчин5 месяцев назад
-
Женщина родила здорового ребёнка, эмбрион которого был заморожен 24 года назад6 месяцев назад
-
После трансплантации матки женщина родила здорового малыша7 месяцев назад
СейчасПоказать все новости
Чемпионат мира по футболу 2018
-
В четвертьфинале чемпионата мира Россия сыграет с Хорватией
- Сборная Швеции пробилась в четвертьфинал турнира
- Головин: перед турниром мы понимали, что можем дойти до финала
- Англичане в серии пенальти обыграли колумбийцев
- Видео всех матчей чемпионата мира полностью. Наслаждайтесь!
Картина дня
-
"Рука Москвы": передоз или "Новичок"?
- "Натали Турс" начала выплаты пострадавшим клиентам
- Матери ребенка-инвалида грозит до 8 лет тюрьмы
- Украина пригрозила создать Мурманский и Барнаульский полки
- 388 тысяч рублей: Госдума раскрыла зарплаты депутатов
Самое читаемое
-
В 33 года внезапно умер звезда команды КВН
- Стали известны результаты теста ДНК "внука" Марии Шукшиной
- В России выявили массовый недолив на АЗС
- Зрелище не для слабонервных: очевидцы рассказали о спасении висящего на карнизе ребенка
- Миллиардер, восьмой человек в списке Forbes, осужден на 30 лет тюрьмы
Авто.Вести.Ru
-
В России открыли прием заказов на самый мощный Volvo XC90 (цены)
- В России заработал "кровавый" метод выявления пьяных водителей
- Путин одобрил подорожание водительских прав и СТС
- Volkswagen выпустит автомобиль с кухней, туалетом и душем
- Новый Lexus ES получил российский ценник
Экономика
-
Госдума ввела налог на допдоход (НДД) для нефтяников
- Президент России подписал изменения в бюджет 2018 года
- Госдума приняла закон о снижении акцизов на топливо
- Где работают больше всего: топ-10 стран мира
- Кто заинтересован в резком росте цен на нефть?
Недвижимость
-
Идеальная планировка для однушки: полезные советы
- Елена Воробей обвинила риелтора в мошенничестве
- Москвичи сдают единственное жилье, чтобы заработать на болельщиках
- Ипотека под 4%: кто попадет в программу
- Московские районы, где новостройки не продают
Вести.Медицина
-
Что есть для иммунитета: 5 простых, но важных продуктов
- Инструкция: как правильно есть вредную еду
- Как облегчить головную боль: 5 неочевидных способов, которые работают
- Как выглядит идеальное человеческое тело (спойлер: совсем не так, как вы думаете)
- Грубость так же заразна, как простуда
Вести в 20.00
-
Эйфория сменилась тревогой
- Выпускник с рекордными баллами подал документы в МГУ
- Солсбери вновь оказался в центре скандала
Москва 24
-
В Гидрометцентре дали прогноз о повторе аномальной жары 2010 года
- Москвичку отправили к психиатру из-за сообщения о подготовке теракта
- Из-за жары в Подмосковье активизировались гадюки
- Где в столице можно посмотреть трансляции чемпионата мира по футболу
- Сухим из воды. Один день из жизни спасателя-водолаза
Вести.Hi-tech
-
Обзор Xiaomi Mi Mix 2S: дизайнерский фотофлагман
- Google позволяет кому-то читать вашу почту. Как это прекратить
- Смартфон с девятью камерами: уже в 2018-м
- WhatsApp скопировал "каналы" у Telegram
- В России заблокируют "серые" и краденые телефоны
Вести-Москва
-
В столичном зоопарке появился живой талисман нашей сборной по футболу
- "Натали Турс" начала выплаты пострадавшим клиентам
- В Подмосковье упростили оплату проезда банковской картой
- Продажу микродолей в квартирах могут запретить до конца июля
- В московском метро готовятся к открытию сразу семь новых станций
- Вместо реставрации исторических зданий - вандализм
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Может ли аспирин предотвратить развитие болезни Альцгеймера?
- Электростимуляция мозга уменьшила преступные наклонности людей
- Гибкий робот-дракон пролетит сквозь любую щель
- На Земле в полтора раза больше рек, чем считалось
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Анастасия Мельникова: после смерти жениха я хотела уйти в монастырь
- Бывший священник украл детей у беременной жены и скрылся с любовницей
- Сын Сергея Зверева ищет свою биологическую мать
- Судьба Лидии Вележевой: до сих пор задаю себе вопрос, могла ли я спасти ее
Телеканал "Культура"
-
Рома Зверь о первом актёрском опыте
- Сергей Маковецкий принимает поздравления с юбилеем
- Я – чайка... Не то. Я – актриса. Татьяна Лаврова
- Скончался "рыцарь балалайки" Михаил Рожков