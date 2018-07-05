388 тысяч рублей: Госдума раскрыла зарплаты депутатов

Государственная дума официально раскрыла размер зарплаты и пенсии депутата.

На сайте Думы сообщается, что в 2018 году зарплата депутата составляет 388 тысяч рублей в месяц (или 338 тысяч рублей "на руки" после уплаты подоходного налога).

Пенсии дифференцированы: 46,6 тысячи рублей (при исполнении обязанностей от пяти до 10) и 63,5 тысячи рублей (при исполнении обязанностей более 10 лет). Если же человек был депутатом меньше пяти лет, то есть не отработал в Думе хотя бы один созыв полностью, депутатской пенсии он не получит. Также без такой пенсии останутся депутаты, который были осуждены за совершение преступлений. Депутатская пенсия является не доплатой к пенсии по старости, а окончательной суммой, которую получит депутат-пенсионер.