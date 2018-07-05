В Подмосковье упростили оплату проезда банковской картой

В автобусах Подмосковья теперь можно приобрести сразу четыре билета одной банковской картой. Раньше эта услуга была недоступна, пассажирам приходилось выжидать трехминутный интервал, прежде чем оплатить поездку своему попутчику. Это было неудобно, например, семьям с детьми. Как работает новая система?

Эмоции после выхода наших футболистов в четвертьфинал до сих пор не утихли. Алексей с друзьями полетит болеть вживую, на стадионе. До аэропорта добираются на автобусе.

— Мы приехали из Тамбова, заехали к нашему другу в город Домодедово. И он посоветовал нам прокатиться на общественном транспорте до аэропорта Домодедово.

Билеты покупали по бесконтактной банковской карте прямо в автобусе.

— Картой намного дешевле оплачивать, и друг оплатил за всех нас четверых с одной карты.

По новым правилам, пассажир может оплатить одной банковской картой до четырех поездок за раз. Это существенно экономит время, что особенно важно в часы пик и на маршрутах до аэропортов и вокзалов, когда люди заходят в салон с багажом.

Раньше, чтобы оплатить несколько поездок подряд, приходилось соблюдать трехминутный интервал и томиться в ожидании у кабины водителя, пока карта сработает снова.

— И выгода у нас хорошая — 48 рублей стоит один билет, а по карте — 32. Как и по "Стрелке", очень удобно для бюджета!

Скидка в 30 процентов при безналичном расчете действует на всех маршрутах.

"Мы взаимодействуем в том числе и с банками, которые присутствуют на территории Московской области, для того, чтобы массово менять людям карты контактные на бесконтактные. Для того, чтобы они могли ими пользоваться для оплаты услуг, в том числе и в общественном транспорте", — говорит заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Святослав Иванов.

Новым способом оплаты в Подмосковье воспользовались уже больше двух миллионов человек.