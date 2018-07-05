Быстро и дешево: вместо реставрации исторических зданий - вандализм
Пластиковые окна, дешевая плитка и снос несущих конструкций: арендаторы нескольких исторических зданий в центре Москвы вместо обещанной реставрации изменили их до неузнаваемости. После такого грубого ремонта памятники архитектуры начали стремительно разрушаться. Как остановить этот вандализм?
Особняк Золотаревой — Финогеновых на Смоленской площади — теперь образец вандализма. У памятника XIX века появились современные вставки. В стройный ряд окон врезалась дверь. По стенам — трещины.
"Если вы меняете оконный проем, у вас меняется лицо здания. Достаточно изменить оконные рамы, и у вас здание будет неузнаваемым. А уж если вы вместо окна делаете дверь, то тогда вы меняете вообще всю тектонику здания", — говорит историк, москвовед Кирилл Алексеев.
Штукатурка осыпается, белая лепнина держится на честном слове арендатора, который обещал здание восстановить, а вместо этого изуродовал.
"Подобные искажения оценить даже невозможно! С одной стороны, возможно, это сохраняли форму бока, а с другой — возможно, поехал сам абрис здания, и его просто заштукатурили. Мы видим трещины, свидетельствующие о том, что кладка стала "живой", — говорит архитектор Дмитрий Селивохин.
Арендатор изменил внутреннюю планировку, снес несущие стены. Еще более неприглядно дом теперь выглядит со стороны двора: здесь арендатор дал волю своей фантазии. Деревянные окна заменил на пластиковые, что, как говорят специалисты, делать в доме с деревянными перекрытиями категорически нельзя — образуется плесень. Ко всему прочему, у здания появилась пристройка с весьма незамысловатой отделкой карниза.
Быстро и дешево — два принципа подобной реставрации. Ими же, видимо, руководствовались нынешние хозяева доходного дома на Малой Дмитровке. Несколько месяцев назад сюда выезжала административно-техническая инспекция. Виновных обещали наказать, исторический облик здания — восстановить. Но лжефасад из туалетной плитки — и ныне там.
А вот другой значимый градоформирующий объект — тоже обесцененный собственником.
"На втором этаже этого дома одно из окон собственник здания расширил и превратил в дверь. А поскольку люди не умеют летать, он присобачил к этому зданию, я по-другому назвать это не могу, железную лестницу", — говорит инспектор Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александра Андреева.
Фасад жилого дома Гуськова утратил свой облик. Проем прорубили в несущей стене, что просто опасно: дом может частично обрушиться. Тем не менее, разрушение исторического здания продолжается.
А вот в доме на Смоленской площади строители не появлялись давно. В ситуацию вмешались городские власти, арендатору грозит уголовное дело.
"В отношении этого объекта был разработан проект и даже был согласован департаментом. Но он не предусматривал те решения, которые в настоящее время не только планируются, а уже применены", — говорит первый заместитель руководителя Департамента культурного наследия города Москвы Сергей Мирзоян.
Договор с арендатором расторгнут. Его обяжут вернуть зданию прежний вид, а еще — заплатить штраф. Но, как показывает практика, незначительными штрафами все и ограничивается. А памятники так и остаются изуродованными.
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