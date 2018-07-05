В Екатеринбурге нетрезвая девушка сбила на своей машине ограждение и дерево

Очевидцы сняли на видео последствия ДТП, произошедшего в Екатеринбурге сегодня, 5 июля, когда неуправляемый Lexus проехал на запрещающий сигнал светофора, задел автомобиль Chevrolet, снес ограждение и повалил три молодых деревца. К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Повреждены два автомобиля, ограда и три дерева.

Свидетели происшествия также рассказывают, что девушка, сидевшая за рулем автомобиля премиальной марки, продолжала выпивать спиртное. Ее не смутили даже сотрудники ДПС, приехавшие на место аварии: опустошила бутылку она уже находясь в патрульной машине.