Европарламент требует прекратить платить Молдавии

Европарламент принял резолюцию по Молдавии, подвергнув жесткой критике власти этой страны. Основное требование резолюции – приостановка приостановила выделение бюджетной помощи Молдавии.

Как сообщает "Интерфакс", за принятие резолюции проголосовали 353 из 538 участвующих в заседании депутатов. Евродепутаты считают, что механизм приостановления помощи необходимо применить как реакцию на непризнание результатов выборов мэра Кишинева.

Европарламент также требует от властей Молдавии проведения эффективного, тщательного расследования кражи миллиарда долларов из банковской системы, возврата активов и привлечение к ответственности всех виновных.

Во время дебатов румынский депутат от Европейской народной партии Кристиан Преда заявил, что демократия в Молдавии находится в опасности. По его словам, признание выборов в Кишиневе недействительными — очередное доказательство, что "Молдова находится в заложниках одного человека — олигарха Влада Плахотнюка".

На минувшей неделе суд признал недействительными результаты выборов мэра Кишинева, второй тур которых состоялся 3 июня.