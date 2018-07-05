Пенсионерам разрешили бесплатно ездить в подмосковных электричках

Московская областная дума приняла в трех чтениях закон, по которому проезд для пенсионеров в электричках станет бесплатным. Соответствующее соглашение было заключено 3 июля мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой Подмосковья Андреем Воробьевым.

Законопроект был внесен на рассмотрение Воробьевым, сообщает "Интерфакс". На заседании 39 депутатов проголосовали за его принятие, трое воздержались, против никто не голосовал.

Право бесплатного проезда получат другие льготники: приемные и многодетные родители, родители детей с ограниченными возможностями и почетные доноры. В общей сложности это почти 3 миллиона жителей Москвы и области.