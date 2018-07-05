На пешеходном переходе в Великом Новгороде столкнулись велосипед и автомобиль — авария произошла вчера, 4 июля, и была записана на видео одним из очевидцев.

Когда велосипедист выезжал на высокой скорости на "зебру", то не заметил движущийся по дороге автомобиль Ford. Водитель машины, в свою очередь, не ожидал вылетевший справа велосипед и успел лишь слегка отклониться в сторону.

Произошло столкновение, после которого велосипедист хотя и смог самостоятельно подняться на ноги, однако при этом его изрядно шатало. Вскоре приехала бригада врачей и оказала ему первую помощь.