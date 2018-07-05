"Калашников" хочет изменить закон об оружии

Крупнейший российский производитель ружей, винтовок и автоматов концерн "Калашников" планирует внести целый пакет поправок в Закон об оружии. Как стало известно газете "Коммерсант", основные изменения коснутся количества "стволов", которое может иметь гражданин: оно увеличится с 5 до 10 единиц. Кроме того, право на владение нарезным оружием собираются давать раньше: через 3 года после покупки первого гладкоствольного ружья, а не через 5 лет.

Другие изменения относятся к ремонту и обслуживанию оружия. Если поправки к закону примут, то чинить, чистить и смазывать винтовки и ружья смогут не только заводы-производители, но и специальные лицензированные компании. Плюс авторы документа настаивают на отмене ограничения объема магазина оружия. По нынешнему закону, он должен вмещать не более 10 патронов.

Как считают журналисты, поправки нужны, прежде всего, самому концерну "Калашников". Они должны положительно сказаться на статистке продаж его оружия.