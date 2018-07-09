Нужна помощь: Арину Пушкину спасет терапия дорогим препаратом аммонапс

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Сегодня мы рассказываем о трехлетней Арине Пушкиной из Свердловской области.

У Арины цитруллинемия – редкое врожденное заболевание, которое вызывает внезапную потерю сознания, ведет к поражению печени, даже коме. Предотвратить развитие болезни может дорогой препарат аммонапс. Но у семьи нет денег на его приобретение.

Из письма Евгения Пушкина, папы Арины:

"В девять месяцев у Арины начались приступы рвоты, они повторялись после каждого кормления, по несколько раз в день. Дочка стала совсем слабенькой, несколько раз даже теряла сознание. Мы обратились в Детскую городскую больницу №15 Екатеринбурга, врачи заподозрили у Арины кишечную инфекцию, но анализы это не подтвердили. Потом были долгие месяцы обследований, но не могли поставить диагноз, подобрать лечение. Состояние дочки ухудшалось, обмороки случались все чаще. Врачи сделали биопсию печени, полученный материал отправили на исследование в генетическую лабораторию в Москву. Столичные специалисты обнаружили у Арины страшное заболевание – цитруллинемию. При этой болезни из-за нехватки одного из ферментов в организме накапливаются токсические вещества, из-за чего начинается задержка физического и умственного развития ребенка. Врачи назначили дочке строгую диету с низким содержанием белка и препарат аммонапс. Уже через месяц терапии Арина буквально ожила: у нее улучшился аппетит, она вновь ходит, играет, говорит новые слова, осваивает счет, учит названия цветов. Лекарство дочке необходимо принимать постоянно, его отмена может привести к поражению печени, другим тяжелым последствиям. Но за счет госбюджета аммонапс не предоставляется. Приобрести препарат на первый курс нам помогли благотворители. Мы сами купили прибор для контроля уровня аммония в крови – он также дочке необходим, – на лекарство у нас нет средств. Просим вашей помощи!"

Для спасения Арины не хватает 282 560 руб.

Заведующая отделением научно-генетического консультирования Клинико-диагностического центра "Охрана здоровья матери и ребенка" Наталья Никитина (Екатеринбург): "Препарат аммонапс Арине жизненно необходим. Лечение позволит предотвратить развитие метаболического криза с потерей сознания и судорогами, что может привести к коме, поражению печени. Благодаря терапии девочка сможет полноценно расти и развиваться".

Внимание! Цена лекарства 322 892 руб.

8155 руб. собрали телезрители ОТВ.

32 177 руб. собрали читатели Русфонда.

Не хватает 282 560 руб.

ПОМОЧЬ АРИНЕ

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