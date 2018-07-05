60 минут: "Новичок" загнал британское правительство в угол

Британское правительство само себя загнало в угол в расследовании химатак с применением "Новичка". Теперь общественность интересует, на что тратились миллионы фунтов стерлингов, на какие зачистки и на какое обеззараживание, если двое английских наркоманов были отравлены тем же веществом, что и Скрипали?

Последние четыре месяца, пока шло расследование "дела Скрипалей", в Англии на всех углах твердили, что Солсбери абсолютно безопасен. Сюда даже приезжал принц Чарльз, напомнил в прямом эфире программы "60 минут" спецкорреспондент ВГТРК Александр Хабаров.

"Сейчас МВД Великобритании пытается выстроить стратегию общения с общественностью и со СМИ. На одних обвинениях против России уже протянуть невозможно. Никто толком не может объяснить, каким образом отравились эти люди, ведь со Скрипалями они не были связаны. Жителей Эймсбери просят не прикасаться к найденным на улице иглам и шприцам, как будто они здесь валяются на каждом шагу", — подчеркнул Александр Хабаров.

Между тем, все ждут выступления министра внутренних дел Великобритании Саджида Джавида в парламенте по результатам расследования инцидента в Эймсбери.

"Тот факт, что очередной инцидент с отравлением людей "Новичком" произошел во время чемпионата мира по футболу, накануне саммита НАТО и встречи Путина и Трампа, это не выглядит случайностью. Я склонен считать, что это был целенаправленный акт. Правда, он был проведен в нелепой манере, потому что очень трудно будет объяснить — какая мотивация России, чтобы покуситься на жизнь двух наркоманов?" — заявил в студии "60 минут" эксперт по химическому оружию Антон Уткин.

Вечером 30 июня женщину и мужчину, которые жили вместе, обнаружили без сознания в своем доме. Их доставили в больницу Солсбери. Пострадавшие находятся в критическом состоянии. Как утверждают представители английских силовиков, они пострадали от контакта с нервно-паралитическим веществом "Новичок".

При этом, британская полиция не нашла связи между отравлением в британском Эймсбери и "делом Скрипалей". Великобритания запросила информацию у России по поводу инцидента в Солсбери. В Совете Федерации на это дали согласие, добавив, что российская сторона сама заинтересована в установлении истины.