Новая гарнитура, отслеживающая движения глаз, поможет парализованным пациентам общаться с миром

Людям, неспособным из-за проблем со здоровьем говорить, двигать руками или даже головой, система, отслеживающая движения глаз, позволяет общаться с миром. Как правило, такие устройства подключены к компьютеру.

Между тем подобные технологии обладают целым рядом недостатков, которых лишён новый прототип головной гарнитуры, утверждает его разработчик.

Согласно Кристоферу МакМеррау (Christopher McMurrough), преподавателю компьютерных наук и инженерии из Техасского университета в Арлингтоне, калибровка обычных систем управления движениями глаз требует помощи квалифицированных экспертов. Кроме того, часто можно наблюдать отставание в обработке данных отслеживаемых движений глаз. Иными словами, речь не идёт о мгновенном взаимодействии.

У новой же 3D-гарнитуры "точка взгляда", которую и изобрёл МакМеррау, всех этих проблем попросту нет.

Изначально устройство было разработано в качестве дипломного проекта, когда МакМеррау был ещё студентом.

Верхняя часть прототипа оснащена специальной 3D-камерой, расположенной по направлению движения, а также двумя устройствами для отслеживания движений глаз. Собственно, последние направлены на глаза пользователя.

Программа на соединённом с прототипом компьютере создаёт 3D-карту окружающей обстановки перед пользователем. Делается это на основе выходных данных камеры.

Объединив эти данные с информацией, полученной от системы управления движениями глаз, можно определить направление взгляда пользователя. Таким образом программа способна определять, на что же человек смотрит в 3D-карте.

В результате система сможет помочь выполнять такие "поручения", как активация элементов управления электрической инвалидной коляской или регулирование роботизированной руки, чтобы та, например, взяла бутылку воды или любой другой предмет. Всё, что нужно будет сделать пользователю, — это посмотреть на эти вещи.

"У меня появился интерес к этой технологии, когда я наблюдал, как моя свекровь справлялась с устройствами для слежения за движениями глаз. У неё был боковой амиотрофический склероз", — рассказывает разработчик.

По его словам, последнюю версию устройства можно носить словно защитные лыжные очки с камерой сверху и устройствами для слежения за движениями глаз, встроенными в линзы.

"В результате пациентам легко пользоваться таким устройством в течение длительных периодов, поскольку оно перемещается вместе с ними", — добавляет МакМеррау.

Технология, которая была ранее запатентована, может также найти применение в таких областях, как игры, устройства дополненной реальности и мониторинг медицинских состояний, которые влияют на движения глаз.

Добавим, что авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) уже рассказывали о важности подобных технологий, в частности, для людей, больных боковымй амиотрофическим склерозом. Таким пациентам необходимы устройства, при помощи которых они бы смогли общаться с другими людьми. В этом им помогают "домашние" имплантаты (один из таких помог парализованной женщины общаться с миром) и методика "чтения мыслей".