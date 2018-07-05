Европарламент не принял закон, запрещающий мемы

Сторонники свободы слова в Сети могут облегченно выдохнуть. Представители Европарламента отправили на пересмотр новый закон о копирайте, против которого протестовали многие интернет-пользователи, а также представители "Википедии". Мемам больше ничто не угрожает, сообщает Independent.

Наделавший много шума законопроект обязывал сайты и соцсети фильтровать контент, загружаемый пользователями. В частности, представители ЕС хотели обязать интернет-порталы платить авторам за любое цитирование их контента, фотографий, текста или видео.

Такой закон ставил под угрозу существование Интернета в том виде, в котором мы его знаем сегодня. Если бы нововведения приняли, создание мемов стало бы невозможным, так как каждый юзер при очередном переделывании той или иной фотографии должен был бы платить деньги ее автору.

Пока этого, впрочем, не произошло. Документ отправили на полный пересмотр. Есть значительная вероятность, что многие пункты из него исчезнут при редактировании.