МВД Великобритании: если к отравлению в Эймсбери причастна Россия, мы рассмотрим любые варианты

Если в ходе расследования будет установлено, что к отравлению в Эймсбери причастна Москва, то в Великобритании будут рассматривать любые варианты действий, предупредил министр внутренних дел страны Саджид Джавид.

"Мы рассмотрим любые варианты", — заявил он, отвечая на вопрос парламентария о возможных планах Лондона подготовить ответные скоординированные с союзниками меры в отношении России.

При этом он отметил, что говорить о дальнейших вариантах действий можно будет после того, как появится больше информации. Сейчас же важнее всего общественная безопасность, подчеркнул Джавид, передает "Интерфакс".

Мужчина и женщина были обнаружены в бессознательном состоянии в городе Эймсбери 30 июня. Позже полиция сообщила, что пара пострадала от отравляющего вещества "Новичок", также как Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Власти Великобритании обвинили в нападении на Скрипалей Россию. В качестве ответных мер Лондон, а также ряд его союзников выслали из своих стран около 140 российских дипломатов.