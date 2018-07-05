Массовую драку омских подростков сняли на видео

Поздним вечером 4 июля в Омске произошла массовая драка. Два десятка подростков преследовали трех юношей, которые попытались скрыться в маршрутном такси. Преследователи задержали микроавтобус, распылили в салоне перцовый газ, вытащили беглецов и основательно их поколотили.

В результате драки один 16-летний подросток попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. В пресс-службе областного УМВД уже сообщили, что полиция занимается расследованием ночного происшествия.