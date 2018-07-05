В Москве лифт с пассажиром сорвался с 40-го этажа

На севере Москвы в жилом доме по улице Дыбенко, 38, корпус 1 с 40-го этажа сорвался лифт. По предварительным данным в нем мог находиться человек, передает "Интерфакс".

Спасатели проверяют эту информацию. На место выехали спасатели и сотрудники экстренных служб.

По сведениям Life, в какой-то момент кабина резко начала спускаться, и на 20-м этаже остановилась. По пока неподтвержденным данным, пострадал 45-летний мужчина — у него травма спины.

Москвичи нередко жалуются на работу лифтов, но самая жуткая трагедия произошла в январе 2016 года в элитном столичном комплексе "Алые паруса".

Там в лифте погибла 36-летняя женщина. Ирина Володина — дочь известного диктора советского телевидения Евгения Кочергина. По заключению "Ростехнадзора", авария произошла из-за технической неисправности и разлома кабины лифта.