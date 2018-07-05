Тема:

Создание и использование искусственного интеллекта 46 минут назад

Новости Наука

5 июля 201816:36 Юлия Воробьёва

Быстро и точно: искусственный интеллект научился диагностировать инфаркт миокарда

Признаки сердечного приступа нередко упускаются врачами из-за сумбурной обстановки, невнимательности, неточности или других человеческих факторов.
Иллюстрация PublicDomainPictures/pixabay.com.

Искусственный интеллект продолжает упражняться в умении диагностировать различные болезни. Напомним, ранее нейросеть научилась не хуже врачей прогнозировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, диагностировать рак кожи и даже определять риск смерти пациента.

Теперь же немецкие исследователи создали систему искусственного интеллекта, способную с высокой точностью поставить диагноз "инфаркт миокарда".

Напомним, что это состояние, также известное как сердечный приступ, возникает из-за нарушения сердечного кровоснабжения. Чаще всего причиной является атеросклероз, хроническая закупорка сосудов.

Когда дефицит насыщенной кислородом крови становится критическим, часть сердечной мышцы начинает отмирать. Процесс, как правило, сопровождается сильной загрудинной болью и неприятными ощущениями в других частях тела (живот, горло, лопатка, рука).

Чтобы спасти миокард от некроза, необходимо срочно восстановить кровоток. При этом нередко пациенту требуется реанимация и хирургическое вмешательство.

Медики поясняют, что в подобных случаях своевременная диагностика имеет решающее значение. Но даже если пациент уже находится в отделении неотложной помощи, признаки сердечного приступа нередко упускаются из виду из-за сумбурной обстановки, невнимательности, неточности или других человеческих факторов.

Автоматизированный и, главное, надёжный метод диагностики инфаркта станет значительным продвижением в здравоохранении, уверены специалисты. До сих пор для этих целей использовалась электрокардиография, однако расшифровка её результатов может занять до нескольких часов, которых у пациентов может просто не быть. Нередки и ошибки из-за повреждения данных, нечёткого сигнала, необычной частоты сокращений сердца и других факторов.

Но теперь появилась альтернатива. Инженеры разработали нейронную сеть, которая может выявить признаки инфаркта миокарда не хуже кардиологов.

Для работы ИИ использует те же данные ЭКГ. Сперва учёные собрали базу из 148 записей ЭКГ пациентов с инфарктом миокарда и 52 записей здоровых людей. Для подачи данных в нейронную сеть они применили метод скользящего окна (sliding window protocol). Система анализировала не полную ЭКГ, а поделённую на фрагменты, в каждом из которых было зафиксировано по три удара сердца.

Чтобы обучить нейросеть выявлять признаки сердечного приступа, команда использовала 90% данных, а остальные приберегла для тестирования. Результаты оказались впечатляющими: чувствительность алгоритма составила 93,3%, а специфичность – 89,7%. Такой результат не уступает врачебной точности, а в некоторых случаях и превосходит её.

Правда, авторы разработки признают, что пока используемый набор данных невелик. Чтобы ещё более повысить точность нейросети, потребуется снабдить её более объёмной базой. Этот процесс будет трудоёмким и небыстрым, однако в конечном итоге клиницисты получат эффективный инструмент, который упростит их работу и повысит качество медицинского обслуживания, заключают исследователи.

Более того, их подход потенциально применим и к другим сферам диагностики, в которых используются показатели ЭКГ, а также ЭЭГ (электроэнцефалографии), а таковых очень много.

Научная статья немецких учёных ожидает публикации и пока доступна на сайте препринтов arXiv.org.

Добавим, что искусственный интеллект осваивает и более творческие сферы: музыкальную, художественную и даже кулинарную.

Ранее по теме

Сейчас

17:03

Европа продлила антироссийские санкции еще на полгода

16:07

В Москве лифт с пассажиром сорвался с 40-го этажа

14:27

Пенсионерам разрешили бесплатно ездить в подмосковных электричках

14:21

Европарламент требует прекратить платить Молдавии

13:24

Госдума раскрыла зарплаты депутатов

12:52

Песков ответил МВД Великобритании

12:25

Наводнение в КБР и КЧР: в горах заблокированы более 2 тысяч человек

Показать все новости

Чемпионат мира по футболу 2018

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

МВД Великобритании: если к отравлению в Эймсбери причастна Россия, мы рассмотрим любые варианты

МВД Великобритании: если к отравлению в Эймсбери причастна Россия, мы рассмотрим любые варианты

37 минут назад

Трансляции

Завтра, 6 июля

16:50

Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала. Уругвай - Франция
20:50

Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала. Бразилия - Бельгия
23:05

Все голы дня на ЧМ 2018/обзор матчей. Сборная мира. 6 июля

7 июля

16:50

Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала. Швеция - Англия
Все трансляции
В Москве лифт с пассажиром сорвался с 40-го этажа

В Москве лифт с пассажиром сорвался с 40-го этажа

1 час назад
388 тысяч рублей: Госдума раскрыла зарплаты и пенсии депутатов

388 тысяч рублей: Госдума раскрыла зарплаты и пенсии депутатов

3 часа назад
Европарламент требует прекратить платить Молдавии

Европарламент требует прекратить платить Молдавии

2 часа назад
Генпрокуратура проследит за "наркотическим" делом матери ребенка-инвалида

Генпрокуратура проследит за "наркотическим" делом матери ребенка-инвалида

2 часа назад
Массовую драку омских подростков сняли на видео

Массовую драку омских подростков сняли на видео

1 час назад
Наводнение в КБР и КЧР: в горах заблокированы более 2 тысяч человек

Наводнение в КБР и КЧР: в горах заблокированы более 2 тысяч человек

4 часа назад
Нужна помощь: Анжелику Лаврик спасет операция по закрытию дефекта черепа с помощью имплантата

Нужна помощь: Анжелику Лаврик спасет операция по закрытию дефекта черепа с помощью имплантата

28.06.2018 13:20
Алика Смехова развенчала образ женщины-стервы

Алика Смехова развенчала образ женщины-стервы

3 часа назад
"Натали Турс" начала выплаты пострадавшим клиентам

"Натали Турс" начала выплаты пострадавшим клиентам

3 часа назад
Оказалось, что сперматозоиды любят орехи

Оказалось, что сперматозоиды любят орехи

4 часа назад
Памятник освободителям Вены в центре города залили краской

Памятник освободителям Вены в центре города залили краской

5 часов назад
Чувствует себя хорошо. Виктория Скрипаль поговорила со своей двоюродной сестрой

Чувствует себя хорошо. Виктория Скрипаль поговорила со своей двоюродной сестрой

19 часов назад
Телеканал "Россия 1" покажет оба полуфинала чемпионата мира в прямом эфире

Телеканал "Россия 1" покажет оба полуфинала чемпионата мира в прямом эфире

03.07.2018 10:33
СМИ: Apple выпустит iPhone в четырех новых цветах

СМИ: Apple выпустит iPhone в четырех новых цветах

28 минут назад
С застройщиками, завышающими цены на жилье, может разобраться ФАС

С застройщиками, завышающими цены на жилье, может разобраться ФАС

1 час назад
Где найти тень в Сочи

Где найти тень в Сочи

1 час назад
Европарламент не принял закон, запрещающий мемы

Европарламент не принял закон, запрещающий мемы

1 час назад
Орленок из московского зоопарка назван в честь Игоря Акинфеева

Орленок из московского зоопарка назван в честь Игоря Акинфеева

1 час назад
60 минут: "Новичок" загнал британское правительство в угол

60 минут: "Новичок" загнал британское правительство в угол

1 час назад
Lada Vesta стала абсолютным бестселлером в России

Lada Vesta стала абсолютным бестселлером в России

2 часа назад
Беспрецедентная операция по спасению тайских школьников может окончиться в субботу

Беспрецедентная операция по спасению тайских школьников может окончиться в субботу

2 часа назад
Пенсионерам разрешили бесплатно ездить в подмосковных электричках

Пенсионерам разрешили бесплатно ездить в подмосковных электричках

2 часа назад
Миллионер из Великобритании выбрал жизнь средневекового рыцаря

Миллионер из Великобритании выбрал жизнь средневекового рыцаря

2 часа назад
В России выросли продажи легковых автомобилей (не помешал даже футбол)

В России выросли продажи легковых автомобилей (не помешал даже футбол)

3 часа назад
Собственников квартир могут освободить от обязанности устанавливать счетчики

Собственников квартир могут освободить от обязанности устанавливать счетчики

3 часа назад
Артем Дзюба: в матче с испанцами нам помог футбольный бог

Артем Дзюба: в матче с испанцами нам помог футбольный бог

4 часа назад
Шеф-редактор Sputnik Латвия провел полсуток в рижской полиции безопасности

Шеф-редактор Sputnik Латвия провел полсуток в рижской полиции безопасности

4 часа назад
"Газпрому" повысили налог на добычу полезных ископаемых

"Газпрому" повысили налог на добычу полезных ископаемых

4 часа назад
Болельщики назвали самые красивые станции московского метро

Болельщики назвали самые красивые станции московского метро

4 часа назад
Песков не стал комментировать новость о звании Героя России для Кириенко

Песков не стал комментировать новость о звании Героя России для Кириенко

5 часов назад
Под Владимиром легковушка столкнулась с локомотивом

Под Владимиром легковушка столкнулась с локомотивом

5 часов назад
Мобильные приложения уличили в записи содержимого экрана

Мобильные приложения уличили в записи содержимого экрана

5 часов назад
Независимые АЗС признали недолив топлива, но на "замерщиков" подадут в суд

Независимые АЗС признали недолив топлива, но на "замерщиков" подадут в суд

6 часов назад
Взрыв АЗС на границе Киргизии и Таджикистана попал на видео

Взрыв АЗС на границе Киргизии и Таджикистана попал на видео

6 часов назад
В библиотеке датского университета найдены три отравленные книги

В библиотеке датского университета найдены три отравленные книги

6 часов назад
Президиум Мосгорсуда не стал ужесточать приговор Пирумову

Президиум Мосгорсуда не стал ужесточать приговор Пирумову

6 часов назад
Парк "Остров мечты" может остаться без героев "Союзмультфильма"

Парк "Остров мечты" может остаться без героев "Союзмультфильма"

6 часов назад
Сенатор Кеннеди пригрозил России, если она вмешается в выборы в Конгресс

Сенатор Кеннеди пригрозил России, если она вмешается в выборы в Конгресс

6 часов назад
Fiat 500 превратили в пляжный кабриолет (и его можно купить!)

Fiat 500 превратили в пляжный кабриолет (и его можно купить!)

7 часов назад
"Яндекс" рассказал, почему частные документы оказались доступны всем

"Яндекс" рассказал, почему частные документы оказались доступны всем

7 часов назад
Вести.net: европейские разделы "Википедии" устроили забастовку

Вести.net: европейские разделы "Википедии" устроили забастовку

7 часов назад
Марадона хочет познакомиться с Лукашенко

Марадона хочет познакомиться с Лукашенко

7 часов назад
Вести.net: Google не читает вашу электронную переписку, но есть нюанс

Вести.net: Google не читает вашу электронную переписку, но есть нюанс

7 часов назад
Украина пригрозила создать Мурманский и Барнаульский полки

Украина пригрозила создать Мурманский и Барнаульский полки

8 часов назад
"Всюду жизнь": Егор Дружинин приглашает на спектакль без слов

"Всюду жизнь": Егор Дружинин приглашает на спектакль без слов

23 часа назад
Большая премьера на телеканале "Россия" - фильм Данилы Козловского "Тренер"

Большая премьера на телеканале "Россия" - фильм Данилы Козловского "Тренер"

04.07.2018 16:33