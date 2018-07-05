Братья по пыли: в 11 миллиардах световых лет обнаружился "химический двойник" Млечного Пути

Астрономы обнаружили в экстремально далёкой галактике тип космической пыли, который ранее почти не встречался за пределами нашей звёздной системы. Достижение описано в научной статье, препринт которой опубликован на сайте arXiv.org группой во главе с Тайябой Зафар (Tayyaba Zafar) из Австралийской астрономической обсерватории.

Напомним, что галактики состоят из звёзд, межзвёздного газа, пыли и тёмной материи. Вклад пыли в их суммарную массу очень невелик. Но о ней, как о секундах, не следует думать свысока. Пыль – важнейший "участник" процесса образования звёзд и планет. Кроме того, данные о её составе помогают учёным понять детали эволюции галактик и образования химических элементов.

В составе пылевых частиц встречаются в основном углерод, кремний, алюминий и железо. Пыль, богатая углеродом, повсеместно встречается в Млечном Пути, но её практически никогда не наблюдали в далёких галактиках.

В этот раз учёным помог гамма-всплеск. Напомним, что это яркая вспышка в гамма-лучах, за которой следует так называемое послесвечение во многих других диапазонах. Часть таких событий представляет собой столкновения нейтронных звёзд, а другая часть – особую разновидность взрывов сверхновых.

Гамма-всплески чрезвычайно интересны астрономам. Во-первых, природа этого грандиозного явления любопытна сама по себе, а здесь ещё много не вполне выясненных деталей. Во-вторых, мощная вспышка, подобно лучу маяка, пронзает пространство и доносит до земных телескопов информацию о самых далёких галактиках.

Поэтому, когда 28 марта 2018 года орбитальная гамма-обсерватория Swift зафиксировала гамма-всплеск GRB 180325A, на место событий был в кратчайшие сроки наведён наземный оптический инструмент NOT. В дальнейшем к наблюдениям подключился и знаменитый VLT, самый большой телескоп в мире.

Наблюдения показали, что вспышка произошла в галактике с красным смещением 2,25, то есть расстояние до неё составляет примерно 11 миллиардов световых лет (для сравнения: Вселенной всего 13,7 миллиардов лет).

Во всех полученных спектрах были обнаружены чёткие следы поглощения на длине волны 2175 ангстрем, которое и говорит о наличии углеродистой пыли. Это ультрафиолетовый диапазон, но из-за большого красного смещения линия "переехала" в оптику.

Теперь учёным предстоит понять, что общего между галактиками, находящимися на столь громадном расстоянии друг от друга, какие процессы привели к образованию столь редкого типа пыли и почему они не шли в других звёздных системах.

"Дальнейшие наблюдения этого типа позволят нам найти больше галактик с этим пылевым поглощением и, таким образом, провести более систематическое исследование сходства и различий в составе пыли на протяжении всей истории Вселенной и в галактиках с различными свойствами", – говорит Зафар.

Напомним, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали об источнике строительного материала для планет, о "переписи" космической пыли и о том, как её воспроизвели на Земле.