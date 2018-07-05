Российские ракетчики полностью перевооружатся к 2030 году

Модернизация российских ракетных войск стратегического назначения закончится не позднее 2030 года. А переход на новые комплексы вроде "Ярса", а потом и "Сармат", завершится еще раньше – в 2027-2028 годах, пишет агентство ТАСС со ссылкой на командующего РВСН Сергея Каракаева.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов рассказал, что все три составляющих российских стратегических ядерных сил перевооружены на 79% процентов. Депутат уточнил, что в ракетных войсках стратегического назначения есть три полка, которые полностью перешли на новейшие межконтинентальные комплексы "Ярс".

Кроме того, во время "Прямой линии" Владимир Путин заявил, что уникальный гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард" уже пошел в производство и должен встать на вооружение российской армии в следующем году. Еще через год на боевое дежурство заступит одна из мощнейших баллистических ракет в мире "Сармат".