Почему собаки реже волков примиряются друг с другом после конфликтов?

Согласно недавнему исследованию, собакам гораздо труднее, чем волкам, примириться друг с другом после драки. Исследователи полагают, что одомашнивание собак привело к потери их "чувства стаи".

Команда учёных из Университета ветеринарской медицины в Вене изучала, как собаки и волки примиряются с другими представителями того же вида после возникших конфликтов. По их словам, это ключевой навык для волчьей стаи.

Известно, волки живут стаями, и, как показали предыдущие исследования, у них имеются особые правила поведения. Собственно, последние и обеспечивают жизнеспособность стаи. Существуют правила, касающиеся еды, спаривания и, по всей видимости, того, как вести себя после конфликтов.

Считается, что подобные существа будут чаще улаживать конфликты и не будут держать зло на собратьев, дабы поддерживать сплочённость стаи и сохранять будущее сотрудничество, пишут авторы исследования.

Специалисты изучили способы примирения в четырёх волчьих стаях (все они содержались в неволе) и сравнили их со спасёнными собаками, обитающими в приютах. Отмечается, что четыре волчьи стаи были сформированы дикими животными: ранее они не были знакомы друг с другом, в результате это привело к большому количеству стычек.

Оказалось, что волки были довольно жестокими по отношению друг к другу: они практически ежечасно ссорились между собой. Впрочем, конфликты носили кратковременный характер, и в половине случаев хищники мирились друг с другом. Через десять минут их уже видели играющими вместе.

Приютские собаки (они тоже не были "знакомы" ранее) реже вступали в конфликт, но если они это делали, то итог "спора" был гораздо более жестоким, и после боя они избегали друг друга и не примирялись. Лишь одна из пяти или даже шести стычек заканчивалось быстрым примирением.

Предполагается, что быстрое разрешение конфликтов – важное качество для выживания стали у волков, что вполне объясняет то поведение, которое наблюдали учёные. А вот собаки потеряли многие навыки выживания в стае за тысяч лет проживания рядом с людьми (к слову, человек приручал собак дважды). И, похоже, один из потерянных навыков – ладить друг с другом после стычек.

По словам исследователей, их результаты согласуются с предыдущими данными о различных волчьих стаях, обитающих в самых разных социальных и экологических условиях. В свою очередь, это свидетельствует о том, что примирение является важной стратегией для поддержания функциональных отношений и сплочённости стаи, заключают авторы.

Они считают, что необходимо и далее изучать то, как собаки справляются с конфликтом.

Результаты любопытного исследования представлены в научном издании Royal Society Open Science.

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