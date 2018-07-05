Европа продлила антироссийские санкции еще на полгода

Экономические санкции в отношении России продлены еще на полгода. Об этом объявил сегодня Совет Европейского союза. Решение принято единогласно, указывается в заявлении.

"Эти меры направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов, а также против сферы продукции двойного назначения", — поясняется в документе, передает "Интерфакс".

В частности, санкции предусматривают ограничение доступа на рынок ЕС пяти финансовым российским учреждениям, трем крупным энергетическим компаниям и трем оборонным компаниям; запрет на торговлю оружием; запрет на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии, а также ограничение доступа России к отдельным технологиям.

Первоначально санкции были введены еще в 2014 году из-за ситуации на Украине и с тех пор регулярно продлеваются.