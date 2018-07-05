Захарова назвала условие поднятия флага Украины над Севастополем

Петр Порошенко может поднять украинский флаг над Севастополем, когда откроет генеральное консульство в этом российском городе – так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала соответствующее желание украинского президента, передает РИА Новости.

Захарова выразила недоумение вызванным заявлением Порошенко резонансом и негативными откликами. Она считает, что украинские лидер "движется в направлении большей реалистичности".

"Заявляя о намерении поднять в Севастополе флаг Украины, президент Украины, может быть, имеет в виду открытие генерального консульства", — заявила Захарова.

1 июля Порошенко, поздравляя личный состав ВМС с профессиональным праздником, заявил, что в Севастополе будет поднят флаг Украины.