Под Новороссийском столкнулись три автомобиля. Видео

Авария произошла сегодня днем, 5 июля, на трассе А-290 неподалеку от поселка Верхнебаканский, когда водитель машины Mazda не справился с управлением, выехал на встречную полосу, задел фургон и врезался в легковой автомобиль.

В результате аварии серьезно никто не пострадал, однако подробная информация о состоянии участников ДТП в настоящее время отсутствует.