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Альтернативные источники энергии 55 минут назад
Российские химики повысили эффективность солнечных батарей при помощи фтора
Специалисты Московского физико-технического института совместно с зарубежными коллегами показали, что упорядоченные структуры на основе органических молекул могут стать основой для солнечных батарей нового поколения. Используя такие структуры, учёные нашли способ повысить эффективность органических фотопреобразователей в несколько раз.
Солнечные батареи или, корректнее, фотоэлектрические преобразователи – на сегодня одно из самых перспективных направлений в энергетике. Так, суммарная мощность батарей, смонтированных по всему миру только за 2017 год, составила 400 гигаватт: больше, чем мощность всех российских электростанций. Солнечная отрасль переживает беспрецедентно бурный рост, и ключевую роль в этом играет удешевление батарей вместе с ростом их эффективности.
Современные фотоэлектрические преобразователи в массе своей используют поликристаллический кремний, но учёные работают и над альтернативными вариантами. Одна из возможных замен кремнию – органические соединения, особые полимеры с фотоэлектрическими свойствами.
В научной статье, опубликованной в издании Journal of Materials Chemistry A, команда описала один из способов повысить эффективность органических фотопреобразователей при помощи добавления к полимеру атомов фтора. Ранее полученные данные указывали, что фторированные молекулы образуют упорядоченную структуру и это существенно улучшает фотоэлектрические свойства материала, но полного понимания сути этого процесса у химиков не было.
Экспериментируя с модификациями исходных молекул, международный коллектив учёных смог добиться роста эффективности образцов с 3,7 до 10,2%. Это всё ещё меньше показателей хороших коммерческих солнечных батарей, однако столь значительное увеличение КПД заставляет всерьёз отнестись к новому материалу: такими темпами он может и перегнать сегодняшних фаворитов.
На молекулярном уровне использованный полимер представляет собой цепочку из звеньев довольно сложной конфигурации. Каждое звено включало несколько гетероциклов с серой (замкнутые пятиугольники из четырёх атомов углерода и одного атома серы), а также боковые углеводородные цепочки, имеющие разветвлённую структуру (как показано на иллюстрации ниже).
Варьируя длину боковых цепей и наличие атомов фтора, исследователи обнаружили, что удачная комбинация отличается в несколько раз большей эффективностью и большим выдаваемым током. На микроскопическом уровне молекулы "удачного" вещества формировали более упорядоченные стопки (это было показано при помощи рентгеноструктурного анализа) и отличались большей подвижностью носителей заряда. Последняя связана с электрической проводимостью, которая, очевидно, должна быть у солнечной батареи достаточно высокой.
“Для оптимизации эффективности органической солнечной батареи необходимо было не только правильно подобрать молекулярные энергетические уровни донора и акцептора, но и создать соответствующую надмолекулярную структуру, облегчающую перенос зарядов на электроды”, – уточняет профессор Дмитрий Иванов, заведующий лабораторией функциональных органических и гибридных материалов МФТИ, директор исследований Национального Научного Центра Франции.
Исследователь указал, что органические солнечные батареи могут оказаться более технологичными: процесс производства имеет меньше стадий по сравнению с традиционными кремниевыми фотопреобразователями, хорошо поглощающее свет вещество можно наносить гораздо более тонким слоем, а сами батареи теперь необязательно делать плоскими.
“Органические батареи можно наносить, к примеру, на черепичную крышу”, – пояснил Дмитрий Иванов.
Напомним, что о других альтернативных источниках энергии и технологиях по их улучшению можно прочитать в нашей специальной рубрике.
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