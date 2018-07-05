Тема:
Ситуация на Украине 1 час назад
Украина готова передать России 13 граждан, в том числе и Вышинского
Еще 13 россиян готов передать России Киев. В их числе глава портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
Геращенко ранее называла 23 россиян, которых Киев готов передать Москве в обмен на осужденных в России украинцев, правда фамилии Вышинского среди них не было. При этом осужденных в России граждан Украины в Киеве называют "политическими заключенными", напоминает РИА Новости.
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова хотела посетить на Украине 13 задержанных граждан, большинство из которых имеют двойное – российское и украинское гражданство. Вот этот список: Вышинский, Галич, Джимиев, Житка, Камалов, Марчуков, Мехальчевський, Осминин, Сатаров, Синичак, Суханов, Шибаев и Юревич.
"Если есть хоть малейшая надежда на спасение Вышинского от незаконного преследования на Украине, ею надо воспользоваться и предложить его обмен на одного из отбывающих наказание в России украинцев", — подчеркнул зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.
Кирилл Вышинский был задержан 15 мая. В киевском офисе РИА Новости Украина СБУ провела 8-часовой обыск. Вышинский был обвинен на Украине в поддержке сепаратистов Донбасса и государственной изменен. Через два дня суд Херсона задержал его на 60 суток.
Произошедшее является местью Киева за Крымский мост, считает главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Именно с открытием движения по мосту, который соединил берега российского Крыма и Тамани, она связала проведенную в Киеве спецоперацию Службы безопасности Украины. Российское посольство направило в связи с действиями против журналиста две ноты протеста в МИД Украины.
По мнению президента России Владимира Путина, Вышинского арестовали за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции. Путин посчитал арест журналиста проявлением абсолютно беспрецедентной и абсолютно недопустимой политики.
Серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина выразил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. Он назвал это нарушением Хельсинского заключительного акта, по которому страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства создавать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой.
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