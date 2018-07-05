Надаль и Джокович продолжают борьбу на Уимблдоне

На травяных кортах Лондона продолжается Уимблдонский теннисный турнир. В следующий круг турнира вышли испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович.

Посеянный под вторым номером Надаль в трех сетах победил теннисиста из Казахстана Михаила Кукушкина — 6:4, 6:3, 6:4. В третьем круге Рафаэлю предстоит встреча с с австралийцем Алексом де Минауром.

Не испытал проблем с выходом в дальнейшую стадию Новак Джокович. Серб уверенно выиграл у аргентинца Освальдо Себальоса 6:1, 6:2, 6:3. Соперник Джоковича определится в поединке Кайл Эдмунд (Великобритания) — Брэдли Клан (США).

Завершил борьбу на турнире швейцарец Стан Вавринка, проигравший в трех сетах итальянцу Томасу Фаббиано – 6:7 (7:9), 3:6, 6:7 (6:8).