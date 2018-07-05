Радио "Свобода" оштрафовали на 100 тысяч

В Москве мировой судья признал радиостанцию "Свобода" виновной в том, что она как организация, выполняющая функции иностранного агента, не предоставила российским властям финансовую информация. Теперь "Свобода" должна выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

В Минюсте РФ "Интерфаксу" пояснили, что "в установленный срок "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС) не представило отчет о своей деятельности, совершив тем самым административное правонарушение".

В самой компании сообщили, что рассматривают варианты правового реагирования на это решение суда, так как подать документы в срок не удалось из-за отсутствия точного порядка их заполнения, а сам "порядок отчетности для СМИ — "иностранных агентов" вступил в силу уже после истечения установленного законом срока подачи отчета".