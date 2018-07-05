Пилоты Южного военного округа впервые подняли в воздух новейшие Ми-28УБ

В Краснодарском крае экипажи Южного военного округа провели первый контрольный облет новейшей модификации ударного вертолета Ми-28 с литерами УБ, то есть учебно-боевые, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Контрольный облет – это обязательная процедура для всех новых машин, или для летательных аппаратов после ремонта. Пилоты ЮВО проверили Ми-28 в разных режимах: взлетали, садились, зависали. Следующим этапом будет уже стрельба на полигоне.

Основное отличие Ми-28УБ от базовой версии – двойное управление. В первую очередь оно сделано для обучения новых пилотов. Если командира боевой машины ранят, то летчик-оператор выведет вертолет из опасной ситуации.

Кроме того, как утверждают разработчики, технические характеристики Ми-28УБ были значительно улучшены. Например, он стал маневреннее, кабину сделали удобнее, повысили и защиту боевой машины.

Еще одно важнейшее нововведение – радиолокационная станция Н025: шар-обтекатель над несущим винтом. Она достаточно чувствительна, чтобы заметить даже небольшой беспилотник за 20 километров. Одновременно радар способен сопровождать до 10 целей и на 2 из них наводить оружие.