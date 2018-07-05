Виталия Дьяченко уверенно победила американку и вышла в третий круг Уимблдона

В Лондоне продолжается Уимблдонский теннисный турнир – третий из серии Большого шлема. Россиянка Виталия Дьяченко вышла в третий круг соревнований.

Виталия Дьяченко уверенно победила американку Софию Кенин со счетом 6:4, 6:1. В третьем круге Виталия встретится с победительницей матча между латвийкой Еленой Остапенко и бельгийкой Кирстен Флипкенс.

В первом круге Виталия Дьяченко встречалась с соотечественницей Марией Шараповой и одержала победу в трех партиях 6:7 (3:7), 7:6 (7:3), 6:4.