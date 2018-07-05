Русский кокошник стал главным сувениром мундиаля

В Москве перед матчем Россия — Хорватия резко возрос спрос на атрибуты национальной команды. Например, футболки. Но особенный спрос — на кокошники. Сколько стоит традиционный головной убор, кто обычно его покупает, и можно ли заработать на всеобщей лихорадке?

В сувенирных лавках – аншлаг, оно и понятно. Каждый иностранный болельщик хочет увести на родину частичку такой далекой, но уже не такой холодной России. А после матча Россия — Испания и жующей троицы на трибунах за русским национальным головным убором началась настоящая охота. Эти фотографии облетели весь мир: голодные до побед болельщики России на трибунах "Лужников". Через несколько часов после победного матча они стали мировыми суперзвездами, а русский кокошник — главным сувениром мундиаля.

Азарель с сыном и друзьями приехал из Уругвая. Про кокошник знает только, что это традиционный головной убор русских девушек. Но увидев его на головах болельщиков мужчин, твердо решил: надо брать. Для завершения образа брутальных мачо в кокошниках, говорит Азарель, выучили даже русскую "Катюшу": два прихлопа – три притопа, зато весело.

Алексей Буркалов привез из Волгограда в столицу кокошники собственного производства. В дни чемпионата его ателье работает в круглосуточном режиме. И все равно на всех кокошников не хватает. "Чаще всего кокошники берут латиноамериканцы, — рассказывает директор цеха по производству русского костюма Алексей Буркалов. – Они, наверное, темпераментные, шведы обращались, как ни странно. Практически мы их делать не успеваем".

Подмосковье. Швейный цех по изготовлению русского костюма. Здесь тоже работа не прекращается ни на минуту. Такого спроса не ожидал никто. Справедливая ставка на русские матрешки, конечно, сыграла, но то, что конкуренцию ей составит кокошник, стало полной неожиданностью. Удивили гости из Саудовской Аравии: русские кокошники и сарафаны саудиты скупали оптом.

Мексиканец Михель с подругой уже завтра улетают на родину. О кокошнике до приезда в Россию знать не знали, но теперь говорят: дома он будет висеть на самом видном месте, в память о незабываемых днях чемпионата.

Только по скромным расчетам, болельщики из разных стран потратили на сувениры в России уже более двух миллиардов рублей, а ведь чемпионат только в самом разгаре. Так что расслабляться производителям русских сувениров пока не приходится.