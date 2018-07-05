Принц Чарльз едва не погиб при атаке "Новичком"

По данным британских журналистов, принц Чарльз и герцогиня Камилла находились в нескольких сотнях метров от предполагаемого отравления ядом "Новичок" двух британцев из Солсбери. За две недели до инцидента королевская чета посещала город, чтобы вернуть престиж населенному пункту с опасной славой, сообщает Daily Star.

По предварительной информации, контакт с ядом 45-летнего Чарли Роули и 44-летней Дон Стерджесс произошел в парке под названием "Сад Королевы Елизаветы". Он расположен в 320 метрах от от Гилдхолла, куда с визитом прибыл принц Чарльз с женой.

Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Полиция оцепила территорию сада Королевы Елизаветы.

Принц Чарльз и Камилла посещали Солсбери в конце июня, чтобы улучшить имидж города, где произошло нападение с использованием нервно-паралитического вещества.