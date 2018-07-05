В ответ на угрозы Трампа Саша Барон Коэн снимет о нем комедию

Американский комик и автор фильма "Борат" Саша Барон Коэн снимет комедию о Дональде Трампе. На создание фильма артиста вдохновили резкие высказывания о Коэне со стороны главы государства. Трамп даже призывал избить комика, сообщает AV Club.

Небольшой трейлер грядущей картины Саша Барон Коэн опубликовал у себя в "Твиттере".

A message from your President @realDonaldTrump on Independence Day pic.twitter.com/O2PwZqO0cs

— Sacha Baron Cohen (@SachaBaronCohen) 4 июля 2018 г.

В ролике фигурирует запись, на которой Трамп советует Коэну отправиться в школу, чтобы там его научили быть смешным. Президент США также выражает надежду, что комика побьют.

В финальных титрах сообщается, что Коэн собирается окончить Университет Трампа.

Дата выхода фильма пока не называется.

Саша Барон Коэн прославился ролями в фильмах "Борат" и "Бруно". Кроме того, ему предлагали сыграть Фредди Меркьюри в фильме о группе Queen, но артист отказался.