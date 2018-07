В ответ на угрозы Трампа Саша Барон Коэн снимет о нем комедию

Американский комик и автор фильма "Борат" Саша Барон Коэн снимет комедию о Дональде Трампе. На создание фильма артиста вдохновили резкие высказывания о Коэне со стороны главы государства. Трамп даже призывал избить комика, сообщает AV Club.

Небольшой трейлер грядущей картины Саша Барон Коэн опубликовал у себя в "Твиттере".

A message from your President @realDonaldTrump on Independence Day pic.twitter.com/O2PwZqO0cs