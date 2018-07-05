Блэкаут и сорванные мосты: Кабардино-Балкарию захлестнула непогода

В Кабардино-Балкарии введен режим чрезвычайной ситуации. Ливни и 30-градусная жара вызвали резкое таяние льдов в горах. Уровень воды в реке Баксан превысил критическую отметку. Размыты дороги, в нескольких местах провалы грунта. В горах остаются больше 50 туристических групп. Решается вопрос об их эвакуации.

Четыре сорванных моста, три населенных пункта провели день без света, федеральная автодорога заблокирована на несколько часов. Река Баксан демонстрирует свой горный нрав. Менее чем за сутки ее уровень легко перепрыгнул опасные отметки. Сотни тысяч тонн ливневой воды обрушились на центральный Кавказ минувшей ночью.

В горах остаются более тысячи туристов. Им ничего не угрожает. И они продолжают намеченный путь к Эльбрусу. Региональное управление Росавтодора максимально быстро восстанавливает размытые участки.

В Эльбрусском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Посты МЧС следят за уровнем реки. К вечеру он стал понемногу снижаться. Жители трех высокогорных сел, где разрушены мосты, вынуждены пользоваться объездными путями — до конца вода уйдет нескоро.

Погода в горах вновь портится. Над скалами снова сгущаются тучи. На мобильные телефоны приходят сообщения от экстренных служб о сильных дождях в ближайшие сутки и совхозных подъемах уровня воды в реках до опасных отметок.