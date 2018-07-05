Спасатели торопятся вытащить детей из затопленной пещеры: новые кадры из подземелья
В Таиланде в районе пещеры Тхам Луанг, в которой до сих пор находятся 12 детей, спасатели спешно заканчивают возводить дамбу. Плотина должна блокировать поступление воды со склонов гор внутрь подземных тоннелей, откуда параллельно ведется откачка воды, чтобы дети смогли выйти наружу. Спасатели спешат. Вот-вот там начнутся мощные ливни, которые сведут все усилия на нет.
Самая большая пещера Тхам Луанг тянется на несколько километров внутри горы. Вход расположен с той стороны, но армия и полиция посторонних туда не пускает. Сейчас из пещеры пытаются откачать воду, чтобы пленники смогли выйти, не подвергая свою жизнь излишней опасности. Благо, погода стоит хорошая. Но времени очень мало. 7 июля ожидается возобновление дождей. И в этом случае операция по спасению может затянуться на недели, если не на месяцы.
Новые кадры из подземелья: главное, что сейчас все 13 человек — 12 детей и их футбольный тренер — в безопасности. За эти дни удалось наладить обеспечение продуктами, водой, теплыми вещами, витаминами и медикаментами. На кадрах тайский военный медик обрабатывает раны антисептиком.
В настоящее время здоровью пленников ничего не угрожает. Они даже записали послание родным.
Беспрецедентная по масштабам и по характеру операция проводится силами нескольких тысяч людей. У подножья горы работают сотни журналистов со всего мира. Парковка перед входом в пещеру превратилась в импровизированную медиа-зону. Тропическая жара, под ногами грязное месиво. Все подходы к этой пещере и ко всем другим, расположенным рядом, заблокированы полицейскими и армией. То и дело к горе направляются отряды спасателей.
- Мы полностью решили вопрос с обеспечением детей продовольствием. В этом смысле за них можно не беспокоиться.
Родители и близкие родственники детей все время рядом. Они разместились в этом небольшом доме. Сейчас им очень непросто. Власти делают все, чтобы оградить их от контактов с журналистами.
Нам все-таки удалось пообщаться с одной женщин. Она здесь со 2 июля и говорит, что не уйдет, пока все это не закончится.
- У меня в пещере племянник. Когда нам сказали, что все живы, я очень обрадовалась. Мы все молимся и надеемся, что операция не займет много времени.
На месте постоянно работают десятки подводников. Они исследуют подходы к детям с трех сторон, пытаясь найти наиболее оптимальный маршрут спасения. Основные усилия сейчас брошены на откачивание воды, которая начинается уже через 500 метров от входа. Из трех заполненных отсеков пока удалось снизить уровень воды лишь в первом и только на 40 процентов.
В общей сложности задействован 51 насос: 3 снаружи и еще 48 внутри. Они работают постоянно, но даже этих мощностей не хватает, чтобы откачать воду и обеспечить безопасный выход детей. Рабочие разматывают очередной кабель, чтобы подключить еще один мобильный генератор.
- Этот кабель длиной в полтора километра. Пока не начались дожди, нам нужно торопиться.
Если пойдет дождь, никакие усилия результата не принесут. От идеи пробурить тоннель в скале к отсеку, где сидят пленники, власти уже отказались — слишком опасно. И в этом случае остается два варианта: ждать окончания сезона дождей, но это может затянуться до осени, либо идти на риск, обучив ребят плаванию с аквалангом. Хотя даже для опытных дайверов преодоление пещеры с нулевой видимостью, когда нужно плыть на ощупь около 2 км по узким тоннелям — настоящее испытание.
СейчасПоказать все новости
Чемпионат мира по футболу 2018
-
В четвертьфинале чемпионата мира Россия сыграет с Хорватией
- Сборная Швеции пробилась в четвертьфинал турнира
- Головин: перед турниром мы понимали, что можем дойти до финала
- Англичане в серии пенальти обыграли колумбийцев
- Видео всех матчей чемпионата мира полностью. Наслаждайтесь!
Картина дня
-
Найден новый след "Новичка"
- Украина готова передать России 13 граждан
- 388 тысяч рублей: Госдума раскрыла зарплаты депутатов
- Матери ребенка-инвалида грозит до 8 лет тюрьмы
- "Натали Турс" начала выплаты пострадавшим клиентам
Самое читаемое
-
Родня сбившего насмерть беременную в центре столицы утверждает, что он не подонок
- В 33 года внезапно умер звезда команды КВН
- В России выявили массовый недолив на АЗС
- В Москве лифт с пассажиром сорвался с 40-го этажа
- В Сочи автомобиль сбил шестерых пешеходов на тротуаре. Видео
Авто.Вести.Ru
-
Lada Vesta стала абсолютным бестселлером авторынка
- В России выросли продажи легковых автомобилей (не помешал даже ЧМ-2018)
- Независимые АЗС признали недолив топлива на заправках
- Владельцы какие "бэушных" автомобилей торгуются охотнее?
- "Народные инспекторы" будут снимать нарушения ПДД на смартфоны
Экономика
-
Госдума ввела налог на допдоход (НДД) для нефтяников
- Президент России подписал изменения в бюджет 2018 года
- Госдума приняла закон о снижении акцизов на топливо
- Где работают больше всего: топ-10 стран мира
- Кто заинтересован в резком росте цен на нефть?
Недвижимость
-
Идеальная планировка для однушки: полезные советы
- Елена Воробей обвинила риелтора в мошенничестве
- Москвичи сдают единственное жилье, чтобы заработать на болельщиках
- Ипотека под 4%: кто попадет в программу
- Московские районы, где новостройки не продают
Вести.Медицина
-
Что есть для иммунитета: 5 простых, но важных продуктов
- Инструкция: как правильно есть вредную еду
- Как облегчить головную боль: 5 неочевидных способов, которые работают
- Как выглядит идеальное человеческое тело (спойлер: совсем не так, как вы думаете)
- Грубость так же заразна, как простуда
Вести в 20.00
-
Узники пещеры: новые кадры
- Матери-одиночке грозит срок по наркотической статье
- "Турпомощь" решает проблемы клиентов "Натали турс"
Москва 24
-
В Гидрометцентре дали прогноз о повторе аномальной жары 2010 года
- Москвичку отправили к психиатру из-за сообщения о подготовке теракта
- Из-за жары в Подмосковье активизировались гадюки
- Где в столице можно посмотреть трансляции чемпионата мира по футболу
- Сухим из воды. Один день из жизни спасателя-водолаза
Вести.Hi-tech
-
Обзор Xiaomi Mi Mix 2S: дизайнерский фотофлагман
- Google позволяет кому-то читать вашу почту. Как это прекратить
- Смартфон с девятью камерами: уже в 2018-м
- WhatsApp скопировал "каналы" у Telegram
- В России заблокируют "серые" и краденые телефоны
Вести-Москва
-
В столичном зоопарке появился живой талисман нашей сборной по футболу
- "Натали Турс" начала выплаты пострадавшим клиентам
- В Подмосковье упростили оплату проезда банковской картой
- Продажу микродолей в квартирах могут запретить до конца июля
- В московском метро готовятся к открытию сразу семь новых станций
- Вместо реставрации исторических зданий - вандализм
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Может ли аспирин предотвратить развитие болезни Альцгеймера?
- Электростимуляция мозга уменьшила преступные наклонности людей
- Гибкий робот-дракон пролетит сквозь любую щель
- На Земле в полтора раза больше рек, чем считалось
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Анастасия Мельникова: после смерти жениха я хотела уйти в монастырь
- Бывший священник украл детей у беременной жены и скрылся с любовницей
- Сын Сергея Зверева ищет свою биологическую мать
- Судьба Лидии Вележевой: до сих пор задаю себе вопрос, могла ли я спасти ее
Телеканал "Культура"
-
Рома Зверь о первом актёрском опыте
- Сергей Маковецкий принимает поздравления с юбилеем
- Я – чайка... Не то. Я – актриса. Татьяна Лаврова
- Скончался "рыцарь балалайки" Михаил Рожков