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Проблемы турфирм и чартеров 45 минут назад

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5 июля 201821:10 Елена Ерофеева

Отели берут с клиентов "Натали турс" немыслимые деньги

Число туристов, купивших билеты и туры у компании "Натали турс" до конца сентября, оценивается в 10 тысяч. Три с половиной тысячи россиян сейчас находятся за границей. И у каждого уже возникли проблемы с проживанием или возвращением домой. К разрешению ситуации уже подключилась ассоциация "Турпомощь". А что делает "Натали турс" для тех, чей отпуск безнадежно испорчен?

Платить было нечем и выселяться было некуда, поэтому ключи от комнаты не сдавали, боялись, что вещи вынесут. Ночью почти не спали. Представители турецкой компании грозились вызвать полицию. "Поступили угрозы, чтобы мы выселялись в никуда, в противном случае они будут применять к нам силу", — рассказывает Юля Софронова.

Путевку в Турцию Юля покупала заблаговременно в компании "Натали турс". О том, что у туроператора — финансовые проблемы, узнала уже на морском побережье. Бориса и Катю та же новость застала на берегу океана. "Встречаем представителя отеля в аэропорту, который нам сообщает: "Ребята, не сможем вас принять, потому что ваш отель не проплатили. С большой скидкой за 280 тысяч рублей мы вам тот же номер сдадим", — говорит Борис Берсенев.

Молодожены влезли в долги, заняли у друзей. Романтическое путешествие на Мальдивы обошлось им в 600 тысяч рублей. Это был "свадебный подарок" от "Натали турс". В таком положении оказались три с половиной тысячи российских туристов.

На Садово-Кудринской, 25 находится головной офис компании "Натали турс". Сюда сегодня идут туристы, которые так и не смогли улететь в отпуск, и сюда же идут турагенты, которые покупали путевки у данного оператора. От бюро пропусков комментариев нет. Но и подняться в компанию нельзя — турникеты, охрана.

Жалобы и предложения сегодня не принимают — некогда. Обманутых туристов отправляют по другому адресу. Вместо Испании люди вынуждены кружить по Садовому кольцу. Одни туристы, к примеру, путевку бронировали за полгода, оплатили. Сегодня в 11 утра самолет рейсом Москва — Барселона улетел без них.

В долгу перед клиентами оказались и турагенты. Мария Свиридова 20 лет работала с этой компанией. В этом сезоне на проданных путевках она потеряла полтора миллиона рублей. "Господин Воробьев, видимо решил, что спасать его бизнес нужно всей страной, — рассуждает она. — Готовы новых туристов отправить, зная, что их средства пойдут в уплату предыдущих долгов. Это обычные махинации и обычная пирамида".

Компанию Владимира Воробьева уже спасают всем миром. Сегодня в "Ростуризме" проходило экстренное совещание. Глава "Натали турс" вышел оттуда с поникшей головой. "Работать надо над ошибками. И я согласен", — констатировал он.

Владимир Воробьев лишь раздает пустые обещания: когда-нибудь возобновить работу. Хотя очевидно, что ситуация критическая. И, будто издеваясь над клиентами, "Натали турс" продолжают рекламировать себя.

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