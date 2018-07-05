"Отдых" по цене машины: с москвички списали деньги за отель, где она не жила

Бюджетная турпоездка обошлась по цене автомобиля. С москвички, собиравшейся в отпуск, сняли внушительную сумму за отель, в котором она не жила. Причем находится эта гостиница в стране, куда она даже не собиралась. Что стало причиной такой ситуации: технический сбой или мошенничество?

Марина собиралась в отпуск. Отель в Италии забронировала через популярный онлайн-сервис.

"Мне пришла смс о списании одного евро из отеля, — рассказывает Марина Георгиевна. — Я эту операцию подтверждаю, у меня никаких сомнений нет, что это списывает отель из Италии".

А затем на телефон пришла другая смс. Почему-то уже гостиница во Франции пыталась списать со счета около пять тысяч евро. Марина тут же позвонила в банк.

"Я говорю девушке оператору, что с этой суммой я не согласна. И прошу мне заблокировать карту и принять меры", — продолжает Марина.

Марину заверили, что все будет в порядке. Но когда она в очередной раз проверила баланс, то оказалось, что счет на ее кредитной карте ушел в минус на 400 тысяч рублей.

"В Италию не поеду, у меня кредит на сумму 411 тысяч рублей, который я должна закрыть. За мой счет какие-то гости в Ницце хорошо провели время", — сокрушается девушка.

Марина стала разбираться, как отель, в котором она никогда не отдыхала, снял с карты деньги. Представители французской гостиницы ситуацию комментировать отказались. А самой Марине сказали, что номер сняли какие-то русские. На горячей линии сервиса онлайн-бронирования и вовсе заявили, что там никто не жил.

- Никого не заселяли, здесь бронь отменена, — утверждает сервис онлайн-бронирования.

Эксперты связывают эту ситуацию с техническим сбоем. Деньги были переведены, несмотря на отмену операции.

"Данная операция клиентом не подтверждена, статус отображения в мобильном банке — отказ", — разъясняют в банке.

Специалисты по банковской безопасности уверяют: списание средств без подтверждения возможно.

"Когда вашу карту проверили, таким образом ее привязали к сервису. После этого списания могут происходить без авторизации, — подтверждает эксперт по банковской безопасности Владимир Ульянов. — Это соответствует международной договоренности в области приема платежных карт".

Поэтому, если возникли проблемы, необходимо сразу обращаться в банк. Для Марины все закончилось хорошо. Средства на ее счет вернули. Хотя внутреннее расследование продолжается.