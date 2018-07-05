Евролига расширится до 18 команд с сезона 2019/20

Руководители главного клубного турнира континента – Евролиги, объявили о том, что с сезона 2019/20 турнир будет расширен. На специальном заседании было принято решение о включении в состав Евролиги еще двух клубов.

Ожидается, что двухлетнюю лицензию на участие в соревновании получат два клуба – французский "Виллербан" и мюнхенская "Бавария", о чем сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на официальный сайт Евролиги. Боссы турнира планировали увеличить количество участников еще в предстоящем сезоне, однако это могло бы стать причиной конфликта с ФИБА. В случае такого решения Международная федерация баскетбола могла бы лишиться окон для проведения матчей национальных команд.

Напомним, что на данный момент в Евролиге принимают участие 16 клубов, которые играют в одном дивизионе по круговой системе. В таком формате Евролига существует лишь два сезона. До этого в турнире играли 24 команды, разделенные на четыре группы, и руководство турнира уже намекало на то, что собирается вернуться к формату с 24 участниками, но на этот раз они будут разделены на две конференции.