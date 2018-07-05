Пара в Эймсбери отравилась, взяв в руки неизвестный предмет

В ходе расследования инцидента с отравлением двух человек в британском Эймсбери Скотленд-Ярд пришел к выводу, что виной этому стал некий зараженный предмет.

"После дополнительных тестов образцов, взятых у пациентов, нам теперь известно, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества после того, как взяли в руки зараженный предмет", — указывается в заявлении ведомства.

Сейчас детективы пытаются найти источник заражения, проводя многочисленные обыски. Все стражи порядка, работающие в местах, где проводятся следственные действия, одеты в защитное снаряжение, подчеркнули в Скотленд-Ярде.

Ранее в ведомстве сообщили, что люди были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", передает ТАСС.

Эймсбери находится в 10 километрах от Солсбери, где в начале марта в бессознательном состоянии были найдены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти тогда пришли к выводу, что их отравили "Новичком" и возложили ответственность за это на Москву. Россия всегда категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту.