Авария у берегов Таиланда: пропавшими считаются более 50 человек

53 человека пропали без вести в водах Таиланда. Уже найдено одно тело. По официальным данным, число пропавших немного ниже. Известно, что большинство из них — китайцы.

Посольство России сейчас выясняет, есть ли среди пропавших россияне. Всего в районе Пхукета во время шторма сегодня перевернулись пять судов, сообщает телеканал "Россия 24". На них в общей сложности находились почти 140 человек, в основном — туристы. В Таиланде подобные случаи происходят нередко, главная причина — низкие стандарты безопасности.

Многих удалось спасти довольно быстро, для поисков оставшихся организовали спецоперацию, однако ее пришлось быстро свернуть — в районе уже стемнело. Выход в море для всех малых и прогулочных судов запрещен.

Известно о спасении двоих россиян. Они попали в шторм на двухместном скутере. На борт военного корабля их в зоне бедствия подняли таиландские моряки.

У островов у Пхукета пережидают шторм 12 прогулочных туристических судов. Они укрываются в бухтах с более спокойной водой. На неопределенное время оказались заперты штормом на островах Пхукета более двух сотен туристов, отправившихся на однодневные экскурсии.

К югу от Пхукета затонуло прогулочное судно с девятью десятками китайских туристов и семью членами экипажа. На судне было много детей. Капитана судна спасли таиландские военные моряки. Он сообщил им, что на судне было также двое туристов европейской наружности.

Еще одно крупное судно с 39 пассажирами перевернулось и затонуло к юго-западу от Пхукета. Все пассажиры и экипаж судна были спасены и доставлены на берег.