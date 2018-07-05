Взрыв на фабрике фейерверков в Мексике: погибли 17 человек

Семнадцать человек погибли при взрыве на фабрике по производству фейерверков в Мексике. Среди погибших четверо пожарных и двое полицейских, которые первыми прибыли на место происшествия. Они погибли при повторном взрыве пиротехнических мастерских. Личности троих погибших пока не установлены.

Два взрыва произошли на предприятии по производству фейерверков в пригороде мексиканской столицы, отмечает "Интерфакс".

"Глубоко опечален потерей человеческих жизней при взрыве в Тультепеке. Выражаю соболезнования семьям погибших и желаю скорого выздоровления пострадавшим", — заявил президент Мексики Энрике Пенья Ньето.

Тультепек — один из главных центров изготовления пиротехники в Мексике. При этом значительная часть пиротехники производится нелегально.

В декабре 2016 года пожар и последовавший за этим взрыв уничтожил рынок фейерверков в пригороде Мехико. Тогда жертвами трагедии стали 42 человека, десятки пострадали.